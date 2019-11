Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Münchweiler - Gonbach (ots)

In der Zeit vom 25.11.2019 bis zum 27.11.2019 stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen die Hauswand eines Anwesens in der Hauptstraße in Gonbach. Der Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Aufgrund des Schadens müsste es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lastkraftwagen handeln

Hinweise, die zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht führen, bitte der Polizei Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361-9170 mitteilen.

