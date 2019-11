Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht mit Besonderheiten

Hohenöllen (ots)

Mit den Außenspiegeln sind zwei sich auf der L 383 zwischen Hohenöllen und Einöllen begegnende Fahrzeuge zusammengestoßen. Der in Richtung Hohenöllen fahrende 19-Jährige erstattete am Donnerstagabend Anzeige gegen den unfallflüchtigen Unfallbeteiligten. Um 17:45 Uhr war ihm das andere Fahrzeug mit eingeschalteten Fernlicht, teilweise auf seiner Fahrspur, auf einer Geraden entgegengekommen. Obwohl er selbst bereits auf den unbefestigten Seitenstreifen nach rechts auswich, küssten sich die Spiegel. Der Unfallverursacher reduzierte zunächst die Geschwindigkeit, gab dann aber wieder Gas als einer der Mitfahrer des Geschädigten in seine Richtung lief. Die Polizei in Lauterecken (Telefon 06382 9110) bittet um Hinweise zu dem in Richtung Einöllen fahrenden Wagen, dessen Spiegel vermutlich ebenfalls erheblich beschädigt sein müsste.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell