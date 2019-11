POL-ESW: Zwei Verletzte bei Unfall

Polizei Eschwege

Zwei Verletze bei Unfall; 18.000 EUR Sachschaden

18.000 Euro Sachschaden entstanden heute Morgen bei einem Unfall auf der B 27 in der Gemarkung von Sontra. Um 06:30 Uhr befuhr ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra die L 3249 von Hornel kommend in Richtung der Einmündung zur B 27. Beim Abbiegen auf die B 27 übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw, der aus Richtung Bebra kam. Dieser wurde von einem 24-Jährigen aus Bad Hersfeld gefahren. Die beiden Fahrer wurden durch den Aufprall schwer verletzt und in das Krankenhaus gebracht, an den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

81-Jähriger begeht Unfallflucht

Ein 81-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege befuhr heute Morgen, um 07:45 Uhr, die B 452 von Eschwege kommend in Richtung Reichensachsen. Im Bereich der Brückenbaustelle befuhr er trotz entsprechender Beschilderung (zwei auf eine Fahrspur) und Geschwindigkeitsreduzierung weiter die linke Fahrspur, überholte zwei Fahrzeuge (davon ein Rettungswagen) und fuhr die mittlere von drei dort aufgestellten Warnbaken um. Anschließend setzte er die Fahrt fort, fuhr kurz darauf jedoch wieder in Richtung Eschwege zurück. Dort wendete er erneut und fuhr abermals an der Unfallstelle und dem dort haltenden Rettungswagen (mit Blaulicht) vorbei, deren Fahrer die beschädigte Bake von der Fahrbahn räumte. Sachschaden: ca. 1100 EUR.

