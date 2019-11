Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wildunfall

Herren-Sulzbach (ots)

Bei einem Wildunfall am Donnerstagabend auf der B 270 registriert die Polizei: Zwei Bachen und ein Frischling verendet, am Fahrzeug rund 4000 Euro Schaden. Der 26-jährige PKW-Fahrer hatte plötzlich eine die Straße überquerende Wildschwein-Rotte vor sich. Am Fahrzeug lief nach dem Crash Kühlerflüssigkeit aus, weshalb es dann auch noch abgeschleppt werden musste.

