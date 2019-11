Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pegelhäuschen aufgebrochen

Odenbach (ots)

Was der Langfinger in einem Pegelhäuschen am Glan stehlen kann, muss noch geklärt werden. Die Tür war am Donnerstag aufgebrochen vorgefunden worden. Ein Mitarbeiter der geschädigten Behörde wird den verbliebenen Bestand im Innern des Häuschens kontrollieren. Die Polizei in Lauterecken bittet um Hinweise unter Telefon-Nummer 06382 9110, wenn jemand Personen gesehen hatte, die sich in den letzten in der Nähe aufgehalten hatten.

