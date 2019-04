Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Lambsheim (ots)

Am Donnerstagmittag kommt es an der Einmündung Marktstraße / K2 zu einem Verkehrsunfall. Eine 47-jährige Pkw-Fahrerin missachtet die Vorfahrt eines Busses, so dass es zum Zusammenstoß kommt. Die Pkw-Fahrerin und ihre 10-jährige Beifahrerin werden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt.

