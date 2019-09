Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen: Tierfund/ Besitzerin bekommt entlaufene Schlange zurück

Bönen (ots)

In den Mittagsstunden meldete sich die Inhaberin der Schlange, eine 27 jährige Bönenerin, bei der Polizei und gab an, dass die Schlange in ihren Hausmüll geflüchtet sei.

Da der Hausmüll regelmäßig entsorgt wird, muss die Schlange auf diesem Wege in die Mülltonne vor dem Haus gelangt sein.

Die Schlange wird nach Rücksprache mit dem zuständigen Kommissariat in Kamen wieder an die Besitzerin übergeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell