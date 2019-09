Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf

Berau: Arbeiter an mobiler Tankstelle verletzt - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 03.09.19, gegen 15.30 Uhr, zog sich ein 33 jähriger Mann bei Arbeiten im Bereich der Schwarzabruck Brandverletzungen an den Händen zu. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann an einem mobilen Tankstellanhänger beschäftigt, als es hier vermutlich aufgrund technischer Ursache zu einer Stichflamme kam. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Am Anhänger entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Feuerwehren aus Häusern, Höchenschwand und St. Blasien waren mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräfte am Brandort und konnten den Brand löschen.

