Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberkassel - Frau durch herabrollenden Wagen schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Noch ist es unklar, wie es in der vergangenen Nacht zu dem Unglück in einer abschüssigen Garageneinfahrt an der Düsseldorfer Straße kommen konnte. Um 1.30 Uhr wurde eine 76-jährige Neusserin zwischen ihrem eigenen Wagen (Mercedes SLK) und einer Seitenmauer eingequetscht und dabei schwer verletzt. Warum das Fahrzeug ins Rollen kam, ermitteln jetzt die Spezialisten des Verkehrskommissariats. Die Seniorin wird stationär behandelt und ist derzeit noch nicht ansprechbar.

