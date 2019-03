Polizei Düsseldorf

POL-D: Bei Starkregen und Windboen - 128 statt 50 km/h - Junger Fahrer rast über die Oberkasseler Brücke - 1.400 Euro Bußgeld und 3 Monate Fahrverbot

Düsseldorf (ots)

Erlaubt sind 50 Stundenkilometer auf der Oberkasseler Brücke in Düsseldorf. In der Nacht zu Donnerstag stoppten die Beamten des Verkehrsdienstes einen 20-Jährigen aus Düsseldorf, der mit gemessenen 128 (vorwerfbar: 124) Stundenkilometern in Richtung Innenstadt in einem Audi A 5 unterwegs war.

Nach der Belehrung, wie er sich denn zur Sache äußern möchte, sagt der Mann, dass er doch nicht zugeben würde, dass er 128 km/h gefahren sei. Die Beamten legten eine entsprechende Anzeige vor.

