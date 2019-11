Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unter Drogen- und Alkoholeinwirkung am Steuer

Meisenheim (ots)

Ein 53-Jähriger Fahrzeugführer wurde aufgrund defekter Frontbeleuchtung auf der B 420 in Meisenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Das Atemalkoholgerät zeigte hierbei einen Wert von 0,86 Promille an. Des Weiteren ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde. Bei der Person und im Fahrzeug konnten neben Betäubungsmittel noch verschreibungspflichtige Schmerzmittel, zwei Messer und ein Schlagstock aufgefunden werden. Die Gegenstände, sowie der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

