POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Betrunkene Jugendliche

Im Rahmen der Streife fiel Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen am frühen Dienstagmorgen gegen 01.45 Uhr eine vierköpfige Personengruppe in der Karlstraße durch ihr lautstarkes Verhalten auf. Aus der Gruppe wurde eine Flasche zu Boden geworfen, die dadurch zu Bruch ging. Im Rahmen der folgenden Kontrolle zeigten sich die vier Jugendlichen, zwei Mädchen und zwei Jungs im Alter zwischen 15 und 18 Jahren, äußerst respektlos und uneinsichtig. Wie sich weiter herausstellte, waren alle vier entsprechend alkoholisiert, woraufhin die beiden Mädchen mit zum Polizeirevier genommen und dort in die Obhut einer Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Die beiden Jungs wurden angewiesen, zunächst unter polizeilicher Aufsicht die kaputte Glasflasche ordnungsgemäß zu entsorgen und danach unmittelbar den Nachhauseweg anzutreten.

Friedrichshafen

Feuerwehreinsatz

Zu einem vermeintlichen Gasaustritt wurden die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen, der Rettungsdienst sowie die Polizei am Montagabend kurz nach 20.30 Uhr auf eine Baustelle im Fallenbrunnen alarmiert. Ein Zeuge hatte zuvor einen eigenartigen Geruch wahrgenommen sowie ein zischendes Geräusch auf der Baustelle gehört und ein Gasleck vermutet. Wie sich nach der Erkundung herausstellte, kam das Geräusch von einer freiliegenden Wasserpumpe, welche Luft angesaugt und hierdurch das Zischen verursacht hatte. Ein Gasleck konnte ausgeschlossen und der Einsatz rasch beendet werden.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die am Samstagnachmittag im Zeitraum zwischen 15 und 16.30 Uhr auf dem Parkplatz des Bodenseecenters begangen wurde. Ein unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Ausparken einen geparkten Pkw und beschädigte diesen dabei nicht unerheblich im Bereich der linken Schiebetüre. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Friedrichshafen erbeten, Tel. 07541/701-0.

Immenstaad

Verkehrsunfall

Zwei beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtsachschaden von etwa 7.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagvormittag gegen 10 Uhr in der Hauptstraße. Zwei 61 und 73 Jahre alte Pkw-Lenkerinnen wollten jeweils rückwärts ausparken und prallten hierbei mit ihren Fahrzeugen zusammen. Hierdurch wurden die Wagen im Bereich der Heckstoßstangen und der Kofferraumdeckel nicht unerheblich beschädigt.

Immenstaad

Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung

Den möglichen Geschädigten einer Straßenverkehrsgefährdung sucht der Polizeiposten Immenstaad. Wie dort angezeigt wurde, überholte am Samstagabend gegen 19.30 Uhr der 64-jährige Fahrer eines Mini in der Friedrichshafener Straße einen Pkw, obwohl in diesem Moment ein Rollerfahrer ordnungsgemäß entgegenkam. Nur durch Vollbremsungen sowohl des überholten Fahrzeugs als auch des Rollers konnte eine Kollision zwischen dem Zweirad und dem Mini im letzten Moment verhindert werden. Der Polizeiposten Immenstaad ermittelt nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und sucht den bislang nicht namentlich bekannten Lenker des Motorrollers. Dieser wird gebeten, sich unter Tel. 07545/1700 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Langenargen

Diebstahl aus Kfz

Für eine kurze Unachtsamkeit bezahlte ein 42-jähriger Mann am frühen Sonntagmorgen wortwörtlich Lehrgeld. Der Mann hatte etwas aus seinem geparkten Fahrzeug geholt und danach versäumt, das Fahrzeug wieder abzuschließen. Als er mehrere Minuten später wieder zu seinem Wagen zurückkehrte, musste er feststellen, dass aus der darin zurückgelassenen Geldbörse in der Zwischenzeit Bargeld in Höhe von etwa 150 Euro entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise werden an den ermittelnden Polizeiposten Langenargen erbeten, Tel. 07543/93160.

Überlingen

Alkoholisiert im Straßenverkehr

Gleich zwei Mal stellten Beamte des Polizeireviers Überlingen am Montagabend im Stadtgebiet Pkw-Lenker fest, die unter Alkoholeinwirkung im Straßenverkehr unterwegs waren. Während ein 67-jähriger Mann mit einem empfindlichen Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen muss, gelangt eine 39-jährige Frau aufgrund ihrer höheren Alkoholisierung entsprechend zur Anzeige. Ein Atemalkoholtest hatte bei dem Mann etwa 0,7, bei der Frau ungefähr 2 Promille ergeben. Beide mussten ihren Weg zu Fuß fortsetzen.

Markdorf

Samuraischwert geraubt

Möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation befand sich ein 18-Jähriger, der am Montagnachmittag kurz nach 15.30 Uhr in einem Geschäft in der Ravensburger Straße ein Samurai-Schwert entwendete. Nachdem der junge Mann das Schwert an sich genommen und den Laden verlassen hatte, wurde er von einer Angestellten zunächst verfolgt. Als er dies bemerkte, hob der Mann das Schwert in einiger Entfernung zu der Frau drohend in die Höhe und zog die ungeschliffene Klinge ein Stück aus der Schwertscheide. Daraufhin ließ die Angestellte von einer weiteren Verfolgung ab und verständigte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnte der bei der Polizei nicht unbekannte 18-Jährige im Stadtgebiet festgestellt und ohne Gegenwehr vorläufig festgenommen werden. Neben dem entwendeten Schwert führte der Tatverdächtige auch ein Messer mit sich, das er aber nicht einsetzte. Aufgrund des Gesundheitszustandes des jungen Mannes wurde er schließlich von der Polizei in eine Fachklinik gebracht.

Markdorf

Diebstahl aus Kfz

Ein unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Sonntag auf Montag aus einem in der Straße "Am Sonnenhang" offenbar unverschlossen abgestellten Pkw eine schwarze Herrenhandtasche. Neben diversen Dokumenten befand sich in der Tasche Bargeld im mittleren dreistelligen Euro-Bereich. Die Handtasche wurde von einem Zeugen am Montagmorgen noch in Tatortnähe aufgefunden und beim Fundbüro abgegeben. Es fehlte lediglich das Bargeld. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt und erbittet sachdienliche Hinweise zum Täter unter Tel. 07544/96200.

Salem

Verkehrsunfall

Eigenen Angaben zufolge aus Unachtsamkeit kam ein 36-jähriger Pkw-Lenker am Montagmorgen gegen 07.15 Uhr auf der L 200a zwischen Salem und Tüfingen in Höhe des Forsthofs mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und in der abschüssig verlaufenden Böschung zum Stehen. Obwohl an dem Pkw nur leichter Sachschaden entstand, musste der Wagen von einem Abschleppdienst aus dem unwegsamen Gelände geborgen werden. Verletzt wurde niemand.

