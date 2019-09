Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landeswappen von Polizeiboot gestohlen - Zeugen gesucht

Überlingen/Bodenseekreis (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Sonntag, 01.09.2019, auf Montag, 02.09.2019, das Landeswappen des Bootes der Überlinger Wasserschutzpolizei. Das Polizeiboot lag im besagten Zeitraum im Mantelhafen in Überlingen. Das backbordseitig angebrachte Landeswappen war mit Schrauben gesichert. Ebenso wurde versucht, das auf derselben Seite angebrachte Polizei-Schild abzuschrauben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Wasserschutzpolizeistation Überlingen, Telefon 07551 / 949590, in Verbindung zu setzen.

