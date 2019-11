Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, L 77a - Tunnel nach Auffahrunfall gesperrt

Rastatt, L 77a (ots)

Ein Auffahrunfall im Rastatter Tunnel hat am frühen Mittwochmorgen nicht nur für einen Sachschaden von rund 7.000 Euro, sondern überdies für eine rund 45-minütige Sperrung des unterirdischen Bauwerks gesorgt. Der 34 Jahre alte Fahrer eines Sattelzugs prallte hierbei kurz nach 6:30 Uhr auf dem Weg in Richtung 'Rastatter Kreuzung' in das Heck eines vor ihm stehenden Opel und schob diesen auf einen weiteren Sattelzug. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb es beim Sachschaden. Die Durchfahrt des Tunnels konnte gegen 7:30 Uhr wieder freigegeben werden.

