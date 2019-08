Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher stehlen Tabakwaren

Minden (ots)

Bei einem Einbruch in einen Verbrauchermarkt in der Königstraße, haben Unbekannte am Wochenende Tabakwaren gestohlen.

Die Täter waren im Zeitraum von Samstag, 20 Uhr bis Montag, 7.15 Uhr zunächst auf ein Dach des Edeka-Marktes gelangt. Dort öffneten sie gewaltsam das Dach des Objektes und stiegen so ins Innere eines Tabakwarengeschäftes ein. Nach dem Entwenden von Zigarettenstangen und Tabakwaren entfernte man sich durch den Einstieg vom Tatort. Zum Abtransport des Diebesgutes könnten die Verbrecher größere Säcke verwendet haben. Die genaue Menge der entwendeten Gegenstände ist derzeitiger Bestandteil der polizeilichen Ermittlungsarbeit.

Die Beamten fragen: Wer kann Hinweise zu auffälligen Fahrzeugen geben oder wer hat Personen mit größeren Säcken im Umfeld des Tatorts beobachtet? Hinweise bitte an Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell