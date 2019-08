Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann stürzt aus Fenster seiner Wohnung - 39-Jähriger schwer verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

Offenbar schwere Verletzungen erlitt ein 39-jähriger Bad Oeynhausener, als er in der Nacht zu Dienstag aus einem offen stehenden Fenster seiner Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in die Tiefe stürzte. Seine Ehefrau hatte plötzlich ein ungewöhnliches Geräusch wahrgenommen, schaute aus dem Fenster nach unten und sah dort ihren Mann an der Treppe zum Keller liegen.

Die Rettungskräfte waren gegen 0.35 Uhr zur Brucher Straße gerufen worden. Ein Notarzt kümmerte sich um den ansprechbaren 39-Jährigen und veranlasste dessen Transport zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus. Offenbar war der 39-Jährige alkoholisiert. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand ergeben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

