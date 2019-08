Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher waschen Kleidung in Kindergarten

Espelkamp (ots)

Am Montagmorgen wurden die Beamten über einen ungewöhnlichen Einbruch in eine Kindertagesstätte in Espelkamp in Kenntnis gesetzt.

Als die unbekannten Täter während der Betriebsferien in die Kindertagesstätte in der Ratzenburger Straße einbrachen, ließen sie sich aller Voraussicht nach viel Zeit. So verzehrten sie nicht nur sich in der Küche befindliche Lebensmittel, sondern reinigten auch Herrenbekleidung in der Waschmaschine. Die frischgewaschenen Kleidungsstücke vergaßen sie offenbar anschließend vor Ort. Bevor die Unbekannten die Einrichtung wieder verließen, entwendeten sie unter anderem Bargeld.

Hinweise zu den Einbrechern für den Tatzeitraum, Freitag, 19. Juli, 16 Uhr bis 5. August, 7.15 Uhr bitte an die Polizeiermittler unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell