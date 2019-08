Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Neubau

Arbeitsmaschinen und Baumaterialien entwendet

Rees (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 16:15 Uhr, und Dienstag (13. August 2019), 06:40 Uhr, drangen unbekannte Täter durch ein Fenster in einen Neubau an der Empeler Straße ein. Sie entwendeten von der Baustelle verschiedene Arbeitsmaschinen und diverse Baumaterialien wie Kabel und Kupferrohre. Hinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

