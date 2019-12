Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Vechta vom 07/08.12.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Trunkenheitsfahrt Am 07.12.2019, um 22:33 Uhr, wurde durch einen Zeugen ein Fahrzeug gemeldet, dass sich in starken Schlangenlinien auf der Cloppenburger Straße in Richtung Bakum fortbewegte. Der Fahrer, der sein Fahrzeug des Öfteren auf die Gegenfahrbahn steuerte, um dann wiederum nach rechts von der Fahrbahn abzukommen, konnte von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 31-jährigen Lohner ergab 2,02 Promille. Es wurde eine Blutentnehme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Vechta - Gefährliche Körperverletzung Am 08.12.2019, gegen 04:45 Uhr, teilt eine 25-jährige Diepholzerin mit, dass sie durch ca. fünf weibliche Jugendliche zwischen 15 J. - 17 J. grundlos geschlagen, getreten und beleidigt worden sei. Die Tat habe sich vor einer Gaststätte in der Großen Straße in Vechta ereignet.Im Anschluss an die Tat seien die Täterinnen unerkannt in eine dunkle Nebenstraße geflüchtet, während das Opfer die Polizei verständigt. Die Polizei kann die Täterinnen trotz intensiver Nachsuche nicht mehr im Tatortbereich auffinden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Vechta unter 04441 / 943-0 zu melden.

Vechta - Verkehrsunfall mit Sachschaden Bereits am Freitag, 06.12.2019, gegen 16:00 Uhr kam es in Vechta, Große Straße Ecke "Am Klapphaken" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Golf sowie einem VW Golf Plus. Eine 27-jährige Diepholzerin, Fahrerin des VW Golf, beabsichtigte, von der Großen Straße nach rechts in die Straße "Am Klapphaken" einzubiegen. Aufgrund ungeklärter Ursache überholte ein 49-jähriger Vechtaer, Fahrer des Golf Plus, den Pkw der Diepholzerin rechtsseitig. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit einem Sachschaden von ca. 1500 Euro. Die Aussagen der Beteiligten unterscheiden sich derart, dass die Polizei auf Zeugenaussagen angewiesen ist. Zeugen werden daher gebeten sich bei der Polizei in Vechta unter 04441 / 943-0 zu melden.

Vechta -Fahren ohne Fahrerlaubnis- Am 08.12.2019; 07:21 Uhr, wurde auf der Falkenrotter Straße in Vechta ein 27-jähriger Kosovare mit seinem PKW kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

