Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Kinder schmücken Weihnachtsbaum der Polizei

Bild-Infos

Download

Altkreis Aurich (ots)

Aurich - Kinder schmücken Weihnachtsbaum der Polizei

Am Freitagvormittag erhielt die Polizei in Aurich Besuch von Kindern der Katholischen Kindertagesstätte St. Ludgerus Aurich. Die Kinder schmückten den in der Eingangshalle aufgestellten Weihnachtsbaum mit selbst gebasteltem Weihnachtsschmuck. Mit einem befüllten Adventskalender und vielen selbst gebastelten Sternen und Figuren haben die Kinder auch bei der Polizei die Adventszeit eingeläutet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell