Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Rutsweiler am Glan (ots)

Am Mittwochabend, in der Zeit zwischen 17:00 und 18:55 Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Verursacher hat dabei den linken Außenspiegel des am Straßenrand zum Parken abgestellten grauen BMW des Geschädigten beschädigt. Nach dem Zusammenstoß hat sich der Verursacher ohne Angaben seiner Beteili-gung vom Unfallort entfernt. Hier bittet die Polizei um Hinweise, die zur Ermittlung des Verursachers führen können

