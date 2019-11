Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Kork - Bahnschranke beschädigt und geflüchtet

Kehl, Kork (ots)

Weil er noch bei Rot über den Bahnübergang fuhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer in Kork eine Schranke und flüchtete im Anschluss. Der Unbekannte befuhr nach ersten Erkenntnissen am Dienstag zwischen 20:15 Uhr und 20:24 Uhr die Gerbereistraße ortsauswärts in Richtung Querbach. Am dortigen Bahnübergang (Bahnhof Kork) fuhr er offenbar trotz Rotlichts über die Gleise und touchiert die bereits heruntergelassene Bahnschranke. An der Schranke entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen zu dem unbekannten Fahrzeuglenker aufgenommen.

