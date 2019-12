PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 10.12.2019

Hofheim (ots)

1. Hoher Gesamtschaden bei drei Einbrüchen, Hattersheim am Main, Main-Taunus-Ring, Baumschulenstraße, Kriftel, Mainzer Straße, Montag, 09.12.2019

(jn)Gestern waren Einbrecher in Hattersheim und Kriftel unterwegs und haben aus drei Tatobjekten Wertgegenstände mitgehen lassen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Gegen 21:00 Uhr meldete die Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung in der Mainzer Straße in Kriftel einen Einbruch. Dieser habe sich zwischen 17:45 Uhr und 19:30 Uhr ereignet. Allem Anschein nach hatten unbekannte Täter ein Fenster der Wohnung aufgehebelt und ein Wertgelass mit Bargeld und Schmuck gestohlen. Allein der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Kurze Zeit später zeigten die Bewohner einer weiteren Erdgeschosswohnung einen Einbruch in ihre im Main-Taunus-Ring in Hattersheim gelegene Wohnung an. Den Ermittlungen am Tatort zufolge waren die Einbrecher auf das Grundstück geklettert und hatten die dortige Terrassentür aufgebrochen, um die Wohnung nach Beute zu durchsuchen. Mit einer hochwertigen Uhr flüchteten die Täter vom Tatort und hinterließen einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zu einer dritten Tat kam es zwischen 15:50 Uhr und 18:30 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Baumschulstraße im Hattersheimer Stadtteil Eddersheim. Auch in diesem Fall drangen die Unbekannten durch die zuvor aufgehebelte Terrassentür in die Wohnräume ein, in denen die Täter auf Bargeld und Schmuck stießen. Gleichsam gelang ihnen unerkannt die Flucht.

In sämtlichen Fällen ermittelt das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Hofheim. Zur Aufklärung der Einbrüche werden Hinweisgeber gebeten, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

Die polizeiliche Erfahrung zeigt, dass gerade im Herbst die meisten Einbrüche bei früh einsetzender Dunkelheit verübt werden. Verschiedene Umstände lassen potentielle Einbrecher erkennen, ob jemand zu Hause ist. Deshalb ist es wichtig, bereits in der Dämmerung den Eindruck zu erwecken, als sei jemand im Haus. Hier können Zeitschaltuhren wertvolle Dienste leisten, auch in Verbindung mit elektrisch betriebenen Rollläden. Darüber hinaus ist Grundvoraussetzung, Fenster und Türen ordentlich zu verschließen. Da für Einbrecher der Zeitfaktor eine wesentliche Rolle spielt, sind zusätzliche Sicherungen empfehlenswert. Wo sich an einem Haus, im Geschäft oder der Firma Schwachstellen befinden, die möglicherweise mit einfachen Mitteln wesentlich sicherer gemacht werden können, erklären die Fachleute der kriminalpolizeilichen Vorbeugung und Beratung.

Gerne steht Ihnen Jürgen Seewald von der Polizeidirektion Main-Taunus für Fragen, aber auch für ein kostenloses Beratungsgespräch bei Ihnen zu Hause zur Verfügung. Sie erreichen Polizeioberkommissar Seewald unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 231 oder unter der E-Mail juergen.seewald@polizei.hessen.de. Gerne im Hinblick auf bevorstehende Umbauten bzw. einen Neubau ihres Wohnhauses kann eine vorausgegangene Beratung überaus sinnvoll sein.

2. Vorsicht vor falschen Polizisten am Telefon, Main-Taunus-Kreis, bis Dienstag, 10.12.2019

(jn)In den vergangenen Tagen haben Betrüger wieder einmal versucht, mit der Masche der "Falschen Polizeibeamten" Bargeld oder andere Wertgegenstände zu ergaunern. Mindestens ein Dutzend Personen aus Schwalbach, Hattersheim, Eppstein und weiteren Gemeinden des Main-Taunus-Kreises meldeten sich nach derartigen Anrufen bei der Polizei und gaben an, von vermeintlichen Polizisten angerufen worden zu sein. Erfreulicherweise haben sich bislang keine Geschädigten gemeldet, die sich hinters Licht haben führen lassen. Alle Angerufenen reagierten vollkommen richtig, indem sie skeptisch wurden, die Gespräche beendeten und die echte Polizei informierten. Die Polizei würde Sie niemals am Telefon über Ihre Vermögensverhältnisse ausfragen oder Sie unter Druck setzen. Lassen Sie sich nicht aufs Glatteis führen und seien Sie immer skeptisch, wenn Sie von Fremden angerufen werden. Beenden Sie im Zweifel das Telefonat und wählen Sie die Notrufnummer 110. Da es derzeit auch zu weiteren Anrufen im Direktionsbereich kommt, bittet die Polizei darum, Kontakt zu älteren Menschen aufzunehmen und diese entsprechend zu sensibilisieren.

3. Gelagerte Autoräder gestohlen, Bad Soden am Taunus, Prof.-Much-Straße, Freitag, 06.12.2019, 17:00 Uhr bis Montag, 09.12.2019, 15:30 Uhr

(jn)Vier Sommerräder, die in einer Garage in der Prof.-Much-Straße in Bad Soden gelagert waren, haben unbekannte Täter zwischen Freitag- und Montagnachmittag gestohlen. Die verschwundenen Reifen hatten einen Wert von ca. 1.000 Euro.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

4. Vandalismus auf Friedhof, Flörsheim am Main, Jahnstraße, Alter Friedhof, Samstag, 07.12.2019 bis Sonntag, 08.12.2019

(jn)Am Wochenende ist auf dem Friedhof in der Jahnstraße in Flörsheim durch Vandalismus ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich der oder die Täter zwischen Samstag und Sonntag auf dem Gelände aufhielten und neben einem Schaukasten auch einen Blumenkübel beschädigten.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Flörsheim ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06145 / 5476 - 0 entgegen.

5. Auffahrunfall mit Verletzten - Unfallbeteiligter gesucht, Eschborn, Sossenheimer Straße, Frankfurter Straße, Montag, 09.12.2019, 12:15 Uhr

(jn)Nach einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Pkw gestern Mittag in Eschborn, mussten zwei Personen medizinisch behandelt werden. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge hielt ein 42-jähriger BMW-Fahrer um 12:15 Uhr an einer roten Ampel in der Sossenheimer Straße. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr der 42-Jährige an, musste jedoch kurz daraufhin wieder abbremsen, da er von einem vorausfahrenden weißen Golf geschnitten wurde. Dieser hatte spontan von der rechten auf die linke Fahrspur gewechselt, mutmaßlich ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Nach dem abrupten Bremsmanöver des BMW-Fahrers gelang es zwei nachfolgenden Autofahrern nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen. So kam es, dass zunächst ein 53-jähriger Taxi-Fahrer aus Kelkheim mit dem BMW und anschließend ein 56-jähriger Audi-Fahrer aus Frankfurt mit dem Taxi zusammenstießen. Hierbei wurden der Taxi-Fahrer sowie ein 43-jähriger Fahrgast leicht verletzt. Beide mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Außerdem entstand ein Gesamtschaden in Höhe von einigen Tausend Euro. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim sucht nun nach dem beteiligten Golf. Zeugen des Unfalles oder der Fahrer/die Fahrerin des Golfs werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden.

