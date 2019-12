PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 07.12.2019

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus Tatort: 65719 Hofheim am Taunus, Bleichstraße 22 Tatzeit: Freitag, 06.12.2019, 09:45 Uhr - Samstag, 07.12.2019, 02:50 Uhr

Unbekannte Täter brachen in ein Einfamilienhaus in Hofheim ein, indem sie das Wintergartenfenster aufhebelten. Sie betraten das Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht ermittelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500EUR.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hofheim unter der Tel.-Nr.: 06192-2079-0 in Verbindung zu setzen.

2. Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit

Tatort: 65719 Hofheim am Taunus, Krifteler Straße 6 Tatzeit: Freitag, 06.12.2019, 14:16 Uhr

Ein 58-jähriger Fahrer versuchte zwischen 2 Fahrzeugen einzuparken. Hierbei fuhr er mehrmals vor und zurück und stieß mehrfach gegen das vor und hinter ihm parkende Fahrzeug. Nachdem der Fahrer es geschafft hatte sein Fahrzeug zu parken, entfernte er sich fußläufig von der Unfallstelle, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern. Durch die aufnehmenden Beamten konnte der Fahrer schnell ermittelt werden. Während der Befragung des Fahrers konnten sie Alkoholgeruch feststellen, welches sich durch einen Atemalkoholtest, 0,5 Promille, bestätigte. Der Fahrer wurde zur Polizeistation Hofheim gebracht, wo er nach einer Blutentnahme und Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel wieder entlassen wurde. Es entstand ein Gesamtschaden von 1.300EUR.

Der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06190 / 9360 - 45 entgegen.

3. Frontalzusammenstoß mit 3 leicht verletzten Personen

Unfallort: B519/L3028 Flörsheim Unfallzeit: 06.12.2019, 19:31 Uhr

Eine 21-jährige Hyundai Fahrerin fuhr auf der L3028 von Hochheim kommend in Richtung Flörsheim. Sie wollte vor Flörsheim nach links Richtung Rüsselsheim (Opel-Brücke) abbiegen. Hierbei übersah die Fahrerin ein entgegenkommenden Fiat, welcher von einem 37-jährigen gefahren wurde. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Sowohl die Fahrerin als auch der Fahrer und dessen Mitfahrer wurden mit leichten Verletzungen zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Gesamtschaden von 20.000EUR.

vorgelegt: Bauhof, KvD (V)

