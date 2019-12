PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 06.12.2019

Hofheim (ots)

1. Vergebliche Hebelversuche, Bad Soden am Taunus, Sperberstraße, Donnerstag, 05.12.2019, 13:00 Uhr bis 23:10 Uhr

(jn)Vergeblich haben unbekannte Täter am Donnerstag an der Terrassentür eines Reihenhauses in der Sperberstraße in Bad Soden gehebelt. Den Angaben der Bewohner zufolge müssen sich die Einbrecher zwischen 13:00 Uhr und 23:10 Uhr auf dem Grundstück aufgehalten haben. Zunächst schoben sie den Rollladen der Terrasse nach oben und versuchten dann mit einem Hebelwerkzeug, die Tür aufzubrechen. Im Anschluss flüchteten sie unverrichteter Dinge und hinterließen ca. 500 Euro Sachschaden.

Das Einbruchskommissariat der Hofheimer Kriminalpolizei bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

2. Paletten angezündet, Hattersheim am Main, Im Boden, Donnerstag, 05.12.2019, 21:27 Uhr

(jn)Zwei brennende Paletten auf dem Bauhofgelände haben am Donnerstagabend in Hattersheim einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Um 21:27 Uhr hatte die Brandmeldeanlage des Feuerwehrgerätehauses ausgelöst, woraufhin von der Feuerwehr zwei brennende Holzpaletten auf dem benachbarten Bauhofgelände festgestellt und gelöscht werden konnten. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Feuer bereits zwei Dachbalken eines Unterstandes sowie ein Fahrzeug leicht beschädigt, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro entstand. Derzeit kann die Polizei eine vorsätzliche Feuerlegung nicht ausschließen. Zeugen berichteten von einer Gruppe männlicher Jugendlicher, die sich kurz zuvor vor dem umzäunten Bauhofgelände aufgehalten habe. Ob zwischen den jungen Männern und den brennenden Paletten ein Zusammenhang besteht, ist momentan unklar.

Die Kriminalpolizei in Hofheim bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Kleinbus mit Steinchen zerkratzt, Sulzbach (Taunus), Prof.-Much-Straße, Mittwoch, 04.12.2019 bis Donnerstag, 05.12.2019

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Mittwoch und Donnerstag ist in Sulzbach ein Kleinbus zerkratzt worden. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Das Fahrzeug parkte im Tatzeitraum seit Mittwochnachmittag in der Prof.-Much-Straße. Allem Anschein nach hatten der oder die Täter den Pkw mit kleinen Steinen zerkratzt und diese im Anschluss auf dem Kleinbus zu einem Turm aufgebaut.

Die Hintergründe der Tat sind unklar, weshalb die Eschborner Polizei Hinweise unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 erbittet.

4. 73-jähriger Beifahrer bei Auffahrunfall verletzt, Hofheim am Taunus, Alte Bleiche, Donnerstag, 05.12.2019, 10:40 Uhr

(jn)Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagvormittag in der Hofheimer Innenstadt ist ein 73-jähriger Mann leicht verletzt worden. Den Angaben von Zeugen und Unfallbeteiligten zufolge war ein 64-jähriger Mann aus Hofheim um 10:40 Uhr mit seinem Toyota in der Alte Bleiche auf einen vorausfahrenden Mercedes aufgefahren. Dieser hatte verkehrsbedingt halten müssen. Nach dem Aufprall musste der Beifahrer des Mercedes ärztlich behandelt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

5. Pkw während MTZ-Aufenthalt beschädigt, Sulzbach (Taunus), Main-Taunus-Zentrum, Parkhaus 6, Ebene P2, Donnerstag, 05.12.2019, 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(jn)Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am frühen Donnerstagabend in einem Parkhaus des MTZ in Sulzbach. Während der Fahrer eines blauen Opel Astra zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr in dem Einkaufszentrum beschäftigt war, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den Opel und verursachte einen heftigen Schaden an der vorderen Stoßstange, dessen Reparatur sich auf ca. 2.000 Euro belaufen dürfte. Ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen flüchtete der/die Unfallverursacher/in vom Unfallort. Den Wagen hatte der Geschädigte in der Ebene P2 des Parkhaus 6 abgestellt.

Der Verkehrsdienst der Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06190 / 9360 - 45 entgegen.

6. Betrunken von der Fahrbahn abgekommen, Hattersheim am Main, Neckarstraße, Donnerstag, 05.12.2019, 19:24 Uhr

(jn)Ein 33-jähriger VW-Fahrer aus Wiesbaden hat am Donnerstagabend in Hattersheim, Eddersheim einen Unfall verursacht und dabei einen Sachschaden in Höhe von ca. 6.500 Euro verursacht. Scheinbar hatte sich der Delinquent betrunken ans Steuer gesetzt. Wie die Unfallaufnahme zeigte war der 33-Jährige um 19:24 Uhr auf der Neckarstraße in Fahrtrichtung Flörsheim unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 15 nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem geparkten Mercedes kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Benz zudem gegen eine Hauswand geschoben, wobei ebenfalls Sachschaden entstand. Da ein vorläufiger Atemalkoholtest bei dem Unfallverursacher einen Wert von knapp 1,5 Promille ergab, wurde er für eine Blutentnahme zur Wache in Hofheim transportiert. Außerdem musste er seinen Führerschein abgeben.

7. Aktueller Blitzerreport für den Main-Taunus-Kreis für die 50. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: L3265, Gemarkung Flörsheim, Höhe Raststätte Weilbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

