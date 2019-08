Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht "Im Neudeck 1"

Speyer (ots)

08.08.2019, 07:30 Uhr bis 10:30 Uhr

Am Donnerstag, dem 08.08.2019, kam es zwischen 07:30 Uhr und 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße "Im Neudeck 1" in Speyer. Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen am rechten Fahrbahnrand geparkte PKW BMW 318d am hinteren linken Heck. Hierdurch ist ein Sachschaden von ca. 500 Euro entstanden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bisher liegen keinerlei Erkenntnisse zu dem verursachenden Fahrzeug vor. Daher bitten wir um sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher.

Zeugenhinweise werden unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen



Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-251 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell