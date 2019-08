Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Einbruch in drei Gartenlauben in Flomersheim

Frankenthal (ots)

In der Schrebergärtenanlage der "Flomersheimer Gartenfreunde" wurde vermutlich in der Nacht vom 07.08.19 auf den 08.08.19 in insgesamt drei Gartenlauben eingebrochen. Die unbekannten Täter entwendeten Werkzeuge in noch unbekannter Schadenshöhe. Die Täter gelangten durch Aufschneiden des Maschendrahtzaunes auf das Gelände der Gartenfreunde.

