POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, 05.12.2019

Hofheim (ots)

1. Auto nach Unfallflucht zurückgelassen, Schwalbach am Taunus, Taunusstraße, Donnerstag, 05.12.2019, 05:02 Uhr

(jn)In Schwalbach kam es in der vergangenen Nacht zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der einige Tausend Euro Sachschaden entstanden sind. Der/die Fahrer/in ließ sein erheblich beschädigtes Fahrzeug an der Unfallstelle zurück und flüchtete zu Fuß.

Um kurz nach 05:00 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und berichtete von einem grauen Opel Corsa, der gegen eine Mauer gefahren sei. Er selber hätte den Unfall zwar nicht beobachten können, habe jedoch gesehen, wie zwei ca. 20 bis 25 Jahre alte Männer neben dem Pkw standen. Diese sollen auf die Aufforderung des Zeugen, die Polizei zu verständigen, überaus nervös reagiert haben. Anschließend seien die beiden in Richtung Friedrich-Ebert-Straße davongerannt, woraufhin er dann selbst die Polizei benachrichtigt habe. Augenscheinlich war der Opel zuvor auf der Berliner Straße unterwegs gewesen und nach rechts in die Taunusstraße eingebogen. Hierbei hatte der/die Fahrer/in mutmaßlich die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, war im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn abgekommen und letztendlich mit der Grundstücksmauer zusammengestoßen. Der Gesamtschaden an dem Opel und der Mauer wird auf mindestens 6.000 Euro geschätzt. Außerdem wurde der Opel sichergestellt.

Die beiden Männer, die möglicherweise auch als Fahrer des Opel in Betracht kommen, sollen etwa 1,70 bis 1,70 Meter groß gewesen sein. Außerdem habe einer schwarze, der andere eine weiße Oberbekleidung getragen. Beide sollen zudem mit einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein und eine ausländische Sprache gesprochen haben.

Der Hattersheimer Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus führt die weiteren Ermittlungen und nimmt Hinweise zur Identität des Unfallverursachers sowie weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

2. Langfinger auf Baustelle unterwegs, Hattersheim am Main, Okriftel, Rheinstraße, Nacht zum Mittwoch, 04.12.2019

(jn)Auf einer Hattersheimer Baustelle haben sich in der Nacht zum Mittwoch unbekannte Täter herumgetrieben und Werkzeug gestohlen. Der Anzeigenaufnahme zufolge betraten die Täter das Baustellengelände in der Rheinstraße in Okriftel zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen und öffneten auf nicht bekannte Art und Weise das Vorhängeschloss eines Baucontainers. Aus diesem ließen die Unbekannten sämtliches Werkzeug mitgehen; der Wert der Beute steht bis dato noch nicht fest. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Hofheim nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06192 / 2079 -0 entgegen.

3. Eingangstür von Kiosk beschädigt, Kriftel, Frankfurter Straße, Dienstag, 03.12.2019, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 04.12.2019, 07:15 Uhr

(jn)Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch die Eingangstür eines Kiosks in der Frankfurter Straße in Kriftel beschädigt. Allem Anschein nach beabsichtigten die Täter, einen Schaden an der Tür zu verursachen, weshalb die Polizei von Vandalismus und von keinem versuchten Einbruch ausgeht. Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

4. Geldbeutel aus Pkw gestohlen, Eschborn, Unterortstraße, Mittwoch, 04.12.2019, 08:45 Uhr bis 08:57 Uhr

(jn)Am Mittwochmorgen wurde innerhalb von wenigen Minuten ein Geldbeutel aus einem geparkten Pkw in Eschborn gestohlen. Der graue Ford Kuga parkte zwischen 08:45 Uhr und 08:57 Uhr in der Unterortstraße, als der oder die Täter die Gelegenheit nutzten, das Fahrzeug öffneten und mit dem roten Portemonnaie verschwanden. Bisher ist unklar, wie die Unbekannten den Pkw geöffnet haben.

Hinweise zu dem Vorfall oder den Tätern werden von der Eschborner Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegengenommen.

5. Betrunken hinterm Steuer, Eschborn, Sossenheimer Straße, Mittwoch, 04.12.2019, 20:05 Uhr

(jn)Auf ernsthafte Konsequenzen muss sich ein 62-jähriger Mann aus dem Landkreis Mainz-Bingen einstellen, der am Mittwochabend von Polizeibeamten aus Eschborn angehalten wurde. Gegen 20:00 Uhr fiel den Beamten im Bereich der Sossenheimer Straße ein Kleinbus auf, der im weiteren Verlauf teilweise in Schlangenlinien fuhr. Daraufhin wurde der VW samt 62-jährigem Fahrer überprüft, wobei sich herausstellte, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Folglich musste er die Beamten zur Polizeistation in Eschborn begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

6. Mercedes bei Unfall beschädigt - Verursacher unbekannt, Hattersheim am Main, Heddingheimer Straße, Mittwoch, 04.12.2019, 11:40 Uhr bis 12:00 Uhr

(jn)In Hattersheim soll sich am Mittwochvormittag eine Unfallflucht ereignet haben, bei der ein Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro entstanden ist. Die Geschädigte hatte ihren grauen Benz um 11:40 Uhr auf dem Parkplatz eines Geschäftes in der Heddingheimer Straße abgestellt. Als sie zurückkehrte, fielen ihr erhebliche Schäden im vorderen linken Bereich des Autos auf. Augenscheinlich hatte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Wagen beschädigt und sich dann, ohne Angaben zu seinen/ihren Personalien gemacht zu haben, von der Unfallstelle entfernt. Ob sich der Unfall tatsächlich auf dem Parkplatz ereignet hat ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zudem gehen die Ermittler davon aus, dass der Unfall von einem roten Fahrzeug verursacht wurde.

Weitere Hinweise, die der Aufklärung der Verkehrsunfallflucht dienlich sein könnten, werden vom Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Rufnummer 06190 / 9360 - 45 entgegengenommen.

