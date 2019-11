Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Nordring, 21.11.19, 19:25-20.30 Uhr Fahrradkontrolle

Landau (ots)

In einer ca. 40minütigen Kontrollaktion am Donnerstagabend wurden in Landau in der Fortstraße/Nordring 17 Radfahrer und ihre Fahrräder hinsichtlich vorhandener bzw. intakter Beleuchtung und Fahrverhalten kontrolliert. Es mussten 5 Radfahrer hinsichtlich fehlerhafter Beleuchtung angehalten und verwarnt werden.

