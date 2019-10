Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 14.10.2019

Konstanz (ots)

Gottmadingen

Nach Einbruchversuch Brand gelegt

Zeugen sucht die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen, die eine Ermittlungsgruppe am Standort Singen eingerichtet hat, zu einem Vorfall, der sich in der Nacht auf Montag kurz vor 3 Uhr an einer Tankstelle im Kornblumenweg ereignete. Zwei bislang unbekannte Täter hatten zunächst versucht, die Glasschiebetür des Haupteinganges einzuschlagen. Als deswegen ein Alarm ausgelöst wurde, warfen die Täter vier mitgeführte Molotow-Cocktails in Richtung der Zapfsäulen. Zwei der Brandsätze trafen dabei Zapfsäulen, von denen eine in Brand geriet. Während die Unbekannten anschließend flüchteten, konnte eine hinzukommende Person das Feuer an der Zapfsäule löschen. Diese wurde dennoch stark beschädigt und ist nicht mehr funktionstüchtig. Die Feuerwehr Gottmadingen war mit 15 Mann im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die in alle Richtungen geführt werden.

Personen, die in der Nacht zum heutigen Montag im Bereich der Tankstelle Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zur Klärung dieser Straftat geben können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei, Tel. 07731/888-0 zu wenden.

Staatsanwaltschaft Konstanz, EStA Mathy, Tel. 07531/280-2063

Polizeipräsidium Konstanz, KHK'in Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

