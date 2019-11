Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrollen

Schweigen-Rechtenbach-Bad Bergzabern (ots)

Am Donnerstag, 21.11.2019, gegen 10:30 Uhr, wurde in der Nähe des Grenzüberganges, der Fahrer eines Leichtkraftfahrzeugs kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 26-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse AM ist. Im wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gegen 12:40 Uhr, wurde in Bad Bergzabern, in der Kurtalstraße, ein Pkw-Fahrer kontrolliert, weil er an seinem Fahrzeug die vorderen Seitenscheiben mit einer Folie getönt hatte. Der Fahrzeugführer entfernte die Folien vor Ort und durfte dann weiterfahren. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Bei weiteren Kontrollen mussten noch 9 Fahrzeuge wegen Mängel und Verkehrsverstößen beanstandet werden.

Rückfragen bitte an:



Reiner Steigner

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell