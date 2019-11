Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Verkehrsunfallflucht

Wörth (ots)

Wörth; Am 20.11.2019 befuhr um 06:55 Uhr ein PKW Fahrer die K23 von Schaidt in Richtung Scheibenhardt. In Höhe des Waldanfangs kam dem Fahrer ein weitere PKW entgegen. Als die Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, kam es zum Kontakt der jeweiligen Außenspiegel. Während der Golffahrer anhielt, fuhr der zweite Unfallbeteiligte jedoch einfach weiter.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Wörth

Sachbereich Verkehr / Öffentlichkeitsarbeit



Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein



Telefon 07271 9221-43

Telefax 07271 9221-63

piwoerth.sbe@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell