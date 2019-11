Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Venningen - Mit eingenässter Hose im Streifenwagen

Neben der zu erwartenden Geldstrafe muss ein 51-jähriger Autofahrer auch für die Kosten einer Fahrzeugreinigung aufkommen. Was war passiert? Der Mann wurde gestern Abend (20.11.2019, 19.30 Uhr) in Venningen kontrolliert. Aufgrund seiner Alkoholfahne wurde ihm ein Test angeboten. Dieser ergab 3,28 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Auf dem Weg zur Dienststelle nässte sich der Mann vermutlich infolge völliger Auflösung in die Hose und verunreinigte dabei den Streifenwagen. Seine Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt.

