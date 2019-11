Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Schlägerei nach Verkehrsunfall

Kettig (ots)

Kettig. Am 06.11.2019 gegen 14:25 Uhr kam es auf der K65 von Kettig in Richtung Mülheim Kärlich, in Höhe der Auffahrt zur B9 zu einem Unfall zwischen zwei Pkw-Fahrern. Nach dem Unfall kam es auf offener Straße zu einer massiven körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten. Wer kann Hinweise auf den Unfall oder das Verhalten der Unfallparteien geben?

Hinweise an:

Polizeiinspektion Andernach Am Stadtgraben 19 56626 Andernach Tel.: 02632 921-0 Fax: 02632 921-100 E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de

