Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht in der Poststraße

Koblenz, Poststraße (ots)

Am Montag, den 04.11.2019 zwischen 19:45 - 22:30 Uhr kam es in der Poststraße gegenüber der Cocktailbar "Enchilada" zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher ein am Straßenrand parkender dunkler Kleinwagen nicht unerheblich beschädigt wurde.

Die Polizeiinspektion Koblenz 1 bittet deshalb um Hinweise aus der Bevölkerung, welche zu dem/der unfallflüchtigen Fahrer/in bzw. dessen/deren Fahrzeug führen könnten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Koblenz 1



Telefon: 0261-103-2510

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



