Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim, Hauptstraße, 20.11.19, 23.45 Uhr Sachbeschädigung

Landau (ots)

Offensichtlich ärgerte sich ein 43-jähriger derart über seinen Verlust beim Spielen an einem Geldautomat am 20.11.19, 23:45 Uhr in einem Imbiss in der Hauptstraße in Billigheim-Ingenheim. Nach Verlassen des Imbiss warf er mittels einer Bierflasche die Scheibe des Imbiss. Der Täter war zur Tatausführung alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab 1,34 Promille. Er wurde angezeigt.

