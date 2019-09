Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: A 5/Gem. Heidelberg: Bislang nicht ermittelter Lkw-Fahrer beschädigte Warnbaken und entfernte sich Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkw im Baustellenbereich der A 5 in Höhe Autobahnkreuz Heidelberg in Fahrtrichtung Weinheim mit Warnbaken. Beim Eintreffen der Polizei konnten sieben beschädigte Warnbaken festgestellt werden; der Verursacher hatte sich zwischenzeitlich entfernt.

Angaben zur Schadenshöhe sind derzeit noch nicht möglich.

Verkehrsteilnehmer, die auf den Vorfall aufmerksam wurden und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier Mannheim, Tel.: 0621/47093-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell