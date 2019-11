Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Reiterstraße 29, 14./16.11.19 Landau, Königstraße, 13./14.11.2019 Sachbeschädigung, Graffiti

Landau (ots)

Unbekannte Täter sprühten im Zeitraum vom 14./16.11.19 an einer Hauswand in Landau, Reiterstraße 29 die Zahlen "0228" an die Hauswand. Es entstand Sachschaden. Unbekannte Täter malten im Zeitraum vom 13./14.11.2019 im Bereich des Hauseingangs in Landau, Königstraße 13 die Zahlen "5, 3" an die Hauswand. Es entstand Sachschaden.

Hinweise zu den Verursachern der Sachbeschädigungen erbittet die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de

