POL-PDLD: Venningen - Alkoholisiert mit hoher Geschwindigkeit über die Landstraße

Venningen (ots)

Weil ein BMW-Fahrer am frühen Morgen (20.11.2019, 00.30 Uhr) mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Landstraße zwischen Venningen und Altdorf unterwegs war, wurde er in der Hauptstraße in Altdorf einer Kontrolle unterzogen. Dabei konnte bei dem Fahrer deutlich Atemalkohol festgestellt werden. Ein Test ergab 1,23 Promille, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Seine Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt.

