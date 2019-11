Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Venningen - Terrassentür aufgehebelt

Venningen (ots)

Unbekannte haben gestern (19.11.2019) in der Zeit zwischen 18 und 20 Uhr die Terrassentür eines Wohnanwesens im Tränkweg aufgebrochen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Was genau entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Von den Unbekannten fehlt bislang jede Spur. Sachdienliche Hinweise oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder die Kriminalpolizei in Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 entgegen. Das Thema Einbruch bewegt und verunsichert, da die Täter in einen sehr intimen Lebensbereich - in die eigenen vier Wände - eindringen. Das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit im eigenen Zuhause geht ebenso verloren, wie das Diebesgut. Das Beratungszentrum der zentralen Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen als auch die Polizei Edenkoben bieten den Bürgerinnen und Bürger nach telefonischer Vereinbarung jederzeit eine Grundschutzberatung an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



