Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall

Rheine (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Emsstraße/ Lingener Straße ist am Samstag (12.10.), gegen 22.40 Uhr, eine 47-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden. Die Radfahrerin befuhr die Emsstraße in Richtung Innenstadt und kollidierte an der Einmündung mit dem PKW einer 26-Jährigen, die aus der Lingener Straße kommend, die Emsstraße überqueren wollte. Die 47-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 1.500 Euro. Da bei der Radfahrerin Alkoholgeruch festgestellt wurde, ist ihr zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit eine Blutprobe entnommen worden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell