POL-ST: Ochtrup, PKW-Diebstahl

Ochtrup (ots)

Nach einem PKW-Diebstahl an der Laurenzstraße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Eine Autofahrerin hatte ihren rot-grauen -graues Dach- Fiat 500 Cabriolet am Freitagmittag (11.10.2019), gegen 11.30 Uhr, auf dem Parkplatz Nord 1 am DOC abgestellt. Der PKW stand auf dem Parkplatz in einer Parkbucht, direkt am Eingang der Gellenbeckstraße. Als sie gegen 15.30 Uhr mit dem Wagen wieder starten wollte, war dieser spurlos verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Diebstahl oder zum jetzigen Standort unter Telefon 02553/9356-4155. Der Wert des Fahrzeugs, mit den Kennzeichen RE - RS 1122, wird mit 21.000 Euro angegeben.

