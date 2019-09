Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Scheinwerfer gestohlen

53909 Zülpich (ots)

Drei schwarze LED-Scheinwerfer demontierten Diebe am frühen Samstag (00.04 bis 13.01 Uhr) am Glockenturm der Katholischen Kirche Sankt Peter am Mühlenberg. Die Scheinwerfer dienen der Beleuchtung des Turmes. Sie sind am Fuße des Glockenturmes verschraubt. Die Diebe lösten die Sicherung und entwendeten die hochwertigen Scheinwerfer. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell