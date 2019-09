Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sturz einer Leichtkraftradfahrerin verursacht und geflüchtet

53909 Zülpich (ots)

Am Freitag, gegen 14:45 Uhr, befuhr eine 17 jährige Leichtkraftradfahrerin die Martinstraße aus Richtung Gottsberg in den Kreisverkehr am Kölntor. Die Fahrerin eines roten Kleinwagens, der aus Richtung Kölnstraße kam, beachtete nicht die Vorfahrt der Motorradfahrerin, die stark bremsen musste, um nicht mit dem Pkw zu kollidieren. Hierdurch kam sie auf der regennassen Fahrbahn zu Fall und verletzte sich leicht. Die Pkw-Fahrerin entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell