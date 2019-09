Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zusammenstoß von zwei Pkw

53881 Euskirchen-Roitzheim (ots)

Am heutigen Freitagmorgen (7.44 Uhr) befuhr eine 68-Jährige aus Euskirchen mit ihrem Pkw die Straße "Zur Tomberger Mühle" von Stotzheim zur Kreisstraße 24. Hier wollte sie nach eigenen Angaben nach links in Richtung Euskirchen auffahren. Dabei übersah sie ein von links kommendes Fahrzeug. Die 45-jährige Euskirchener Fahrerin des Pkw war auf der Kreisstraße 24 in Richtung Flamersheim unterwegs. Trotz Vollbremsung konnte sie einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeugführerinnen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

