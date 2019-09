Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch misslungen

53879 Euskirchen (ots)

Donnerstagabend (23.55 Uhr) versuchten Unbekannte mit einem Gullideckel die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes an der Neustraße einzuwerfen. Als dies nicht auf Anhieb gelang, flüchteten sie unerkannt. Der Deckel wurde durch die einschreitenden Kollegen wieder in unmittelbarer Nähe des Tatortes an seinen Ursprungsort zurückgelegt.

