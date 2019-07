Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Im Emscherbruch haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag einen Zigarettenautomaten gesprengt. Zeugen meldeten den zerstörten Automaten um kurz nach 01.00 h und gaben an, dass vom Tatort ein verdächtiger Mann weggerannt ist. Der Mann war blond, zwischen 1,70 m und 1,75 m groß, untersetzt und trug ein weißes T-Shirt. Er hatte einen Rucksack dabei. Er flüchtete über einen Fußweg, der direkt neben der Imbissstube parallel zur Emscher verläuft. Auch ein Auto, ein dunkler VW Golf mit Radkappen, flüchtete vom Tatort in Richtung Ewaldstraße. Der Fahrer des Golfs war ebenfalls blond. Zeugen, die wissen, wer die beiden Männer sind, werden gebeten, sich unter 0800 2361 111 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell