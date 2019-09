Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 21 Packungen Parfüm entwendet - Festnahme

53879 Euskirchen (ots)

In einem Warenhaus in der Euskirchener Innenstadt steckte am Samstag eine junge Frau Parfüm im Wert von über 1600 EUR in ihre Einkaufstasche und verließ das Geschäft ohne die Ware zu bezahlen. Hier konnte sie vom Ladendetektiv festgehalten und der Polizei übergeben werden.

