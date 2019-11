Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Polizei sucht nach Unfallflucht weitere Zeugen

Soest (ots)

Nach einer Unfallflucht im Parkhaus Isenacker (Pressemeldung v. 9. November) in der Nacht vom 8. auf den 9. November, gegen 1.55 Uhr, beobachtete ein Zeuge, aus einem wartenden Linienbus heraus, dass ein Pkw das Parkhaus über die Ulricherstraße in Soest verließ. Der Wagen hatte einen erheblichen Frontschaden. Da sich in dem Bus noch weitere, mögliche Zeugen aufhielten, werden diese gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. Das mutmaßliche Fluchtauto konnte in der gleichen Nacht gegen 02:16 Uhr auf dem Parkplatz des Aldegrever Gymnasiums in Soest aufgefunden werden. Der Fahrzeugführer war geflüchtet. Der Sachschaden an dem geparkten Wagen und einem Stützpfeiler im Parkhaus wurde auf 7.500 Euro geschätzt. (reh)

