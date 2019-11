Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Ohne Licht

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, um 23:40 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung an der Lange Straße ein Radfahrer ohne Licht auf. Sie stoppten den 17-jährigen Jugendlichen der in Lippstadt lebt. Zur nicht eingeschalteten Beleuchtung äußerte er sich nicht. Den Polizisten fiel dann süßlicher Geruch bei dem Radler auf. Bei einer Durchsuchung konnten sie Marihuana auffinden. Auf die Frage, wem das Fahrrad gehörte antwortete er, dass es einem Freund dessen Namen er nicht kennt gehören würde. Eine Kontrolle der Fahndungsdatenbank brachte einen Treffer für das Rad. Es wurde sichergestellt um es dem rechtmäßigen Besitzer wieder zuführen zu können. (lü)

